Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tunceli Haberleri Tunceli'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

        Tunceli'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

        Tunceli'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 18:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

        Tunceli'de üzerine beton blok düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi.

        Esentepe Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde çalışma yapan 56 yaşındaki inşaat işçisi Zülfü U'nun üzerine henüz bilinmeyen nedenle beton blok düştü.

        Ağır yaralanan Zülfü U, çevredekilerin çalışmasıyla beton bloğun altından çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zülfü U, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Zülfü U, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Sigortalılık oranı 10 yılın zirvesinde
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret

        Benzer Haberler

        Üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti
        Üzerine beton blok düşen işçi hayatını kaybetti
        Tunceli'de bilim ve teknoloji festivali başladı
        Tunceli'de bilim ve teknoloji festivali başladı
        Tunceli'de terör saldırılarında şehit edilen 12 kişi anıldı
        Tunceli'de terör saldırılarında şehit edilen 12 kişi anıldı
        Tunceli'de "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması başarıyla yürütülüyor
        Tunceli'de "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması başarıyla yürütülüyor
        Tunceli'de benekli semenderler görüntülendi
        Tunceli'de benekli semenderler görüntülendi
        Tunceli Valiliğinden afiş açıklaması "Afişlerin hazırlanması, bastırılması,...
        Tunceli Valiliğinden afiş açıklaması "Afişlerin hazırlanması, bastırılması,...