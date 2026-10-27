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        İlk uluslararası turnuvasında dünya ikinciliği kazanan genç sporcunun gözü altın madalyada

        MEHMET ÇALIK - Karateye öğretmeninin yönlendirmesiyle 6 yıl önce başlayan Ela Su Yıldırım, Polonya'da elde ettiği dünya ikinciliğinin ardından dünya şampiyonluğu hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        İlk uluslararası turnuvasında dünya ikinciliği kazanan genç sporcunun gözü altın madalyada

        MEHMET ÇALIK - Karateye öğretmeninin yönlendirmesiyle 6 yıl önce başlayan Ela Su Yıldırım, Polonya'da elde ettiği dünya ikinciliğinin ardından dünya şampiyonluğu hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

        Uşak'taki ilkokulda derslerinde dikkat dağınıklığı yaşayan Ela Su Yıldırım'ın (16) öğretmeni, ailesine Ela Su'yu bir spor dalına yönlendirmelerini tavsiye etti.

        Anne Reyhan Yıldırım, kızıyla konuşarak onu 2020 yılında Uşak Karate Özlem Spor Kulübüne yazdırdı. Spora kısa sürede ısınan Ela Su Yıldırım, kendini geliştirerek çeşitli şampiyonalara katıldı ve dereceler elde etti.

        Sporu hayatının bir parçası haline getiren Ela Su, lise öğrenimi için Uşak Spor Lisesi'ni tercih etti.

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        Milli Takım seçmeleri için düzenlenen organizasyonlarda gerekli puanı toplayan Ela Su Yıldırım, Polonya'da düzenlenen Dünya Ümit, Genç, U21 Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Şampiyona öncesinde 3 aylık milli takım kampına katılan genç sporcu, ilk kez katıldığı uluslararası şampiyona için sıkı çalıştı.

        Ela Su, Polonya'da 14-18 Ekim'deki şampiyonada dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

        İlk uluslararası şampiyonasından madalyayla dönen sporcu, tekrar milli takıma seçilip altın madalya kazanmak için çalışmalarına başladı.

        - "Buralara gelebileceğimi düşünmüyordum"

        Ela Su Yıldırım, AA muhabirine, karateye ailesinin isteği üzerine başladığını söyledi.

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        Çıktığı maçları kazandıkça keyif almaya başladığını, başarının daha çok hırslandırdığını anlatan Ela Su Yıldırım, "Ben buralara gelebileceğimi düşünmüyordum. Korkaktım, çok korkaktım. Korktukça hiçbir şeyi başaramayacağımı anladım. Cesur davranarak, 6 yıldır da çabalayarak, antrenmanlara gelerek... Düştüm, çok düştüm. Düştüğüm kadar da kalktım." dedi.

        Milli takım formasıyla mücadele etmenin en büyük hayali olduğunu ifade eden Ela Su Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Milli takım kampına seçildiğimi öğrenince çok heyecanlandım. Kampı en iyi şekilde geçirmeyi planladım. 3 aylık bir kamp sürecim oldu. 3 ay boyunca sadece şampiyonaya odaklandım. Bu sürenin sadece bir haftasını Uşak'ta geçirdim. Diğer tüm zamanı kampta, antrenmanda geçirdim. Sonrasında Polonya'daki dünya şampiyonasına gittik. İlk gittiğimde çok duygulandım. Başardığımı hissettim. İlk maçım çok heyecanlıydı."

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        Ela Su, yurt dışına da ilk kez çıktığını anlatarak "Gezdiğim, gördüğüm hiçbir yer yoktu. Herkesten daha alt bir sporcu gibi hissediyordum kendimi. Başaramayacak gibi hissediyordum. Sonra kendime güvenmem, cesur davranmam gerektiğini anladım." diye konuştu.

        Kendisine yeni bir hedef koyduğunu dile getiren Ela Su Yıldırım, şöyle devam etti:

        "Tekrar dünya şampiyonasına gitmek istiyorum. Yapabileceğimin en iyisini vererek dünya şampiyonu olacağım. Kendime inanıyorum. O kürsüde ikinci değil de birinci olarak İstiklal Marşı'mı bağıra bağıra herkese duyurmak istiyorum. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Daha çok çalışacağım, çabalayacağım."

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        Anne Reyhan Yıldırım da şampiyonadaki maçları ekran başından takip ettiğini, kızının finale çıkmasının ardından gözyaşlarını tutamadığını kaydetti.

        Kızının başarısının kendisini gururlandırdığını belirten Yıldırım, her zaman ona destek olmaya ve yanında durmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Antrenör Halit Dinçer Güngör de sporcunun uluslararası müsabaka sorumluluğunu kaldırabildiğini ifade ederek final oynamasının kendisini çok gururlandırdığını söyledi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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