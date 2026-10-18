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        Uşak'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

        Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Uşak'ın yüksek kesimleri beyaza büründü

        Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

        Kar nedeniyle yükseklerdeki köyler ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

        Karla kaplanan yerler dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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