Uşak'ın yüksek kesimleri beyaza büründü
Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 18.10.2026 - 11:32 Güncelleme:
Uşak'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kentin yüksek kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Kar nedeniyle yükseklerdeki köyler ve ormanlık alanlar beyaza büründü.
Karla kaplanan yerler dron ile görüntülendi.
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