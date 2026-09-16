Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta 46 yıllık terziye "Yılın Ahisi" ödülü verildi

        Uşak'ta 46 yıllık terziye "Yılın Ahisi" ödülü verildi

        Uşak'ta Ahilik Haftası kutlamalarında 46 yıldır terzilik yapan 66 yaşındaki Yücel Karabulut'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Uşak'ta 46 yıllık terziye "Yılın Ahisi" ödülü verildi

        Uşak'ta Ahilik Haftası kutlamalarında 46 yıldır terzilik yapan 66 yaşındaki Yücel Karabulut'a "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

        Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'nda düzenlenen programda konuşan Vali Serdar Kartal, ahiliğin, emeği ahlakla yücelten, ticareti vicdanla şekillendiren köklü bir hayat nizamı olduğunu söyledi.

        Ahiliğin Anadolu'nun çarşılarına nizam verdiğini ve bu köklü ruhun hala yaşatıldığını aktaran Kartal, "Bu köklü mirastan aldığımız güçle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde ülkemiz, üretimden sanayiye, savunma teknolojilerinden enerjiye kadar pek çok alanda gerçekleştirdiği milli ve yerli atılımlarla, kendi gücüne güvenen ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendiren büyük ve güçlü Türkiye idealine kararlılıkla yürümektedir. Bu büyük yürüyüşte esnaf ve sanatkarlarımızın emeği, üretimi ve ortaya koyduğu değer son derece kıymetlidir." dedi.

        REKLAM

        Programda, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan da birer konuşma yaptı.

        Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Atalay Savaş, ahiliğin sadece bir meslek teşkilatı olmadığını, toplumu merkeze alan güçlü ahlak ve değerler sistemi olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından "Yılın Ahisi" seçilen 46 yıldır terzilik yapan Yücel Karabulut'a Vali Kartal tarafından cübbesi giydirilip, ödül verildi.

        "Yılın Kalfası" seçilen Hasan Kalem'e ve "Yılın Çırağı" seçilen Menderes Demir'e de ödülleri verildi.

        Daha sonra halk oyunları gösterisi sunuldu, Uşak Belediyesi Kent Orkestrası tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        SPK'dan 'tedbir' açıklaması
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Ailesini katleden cani koca yakalandı!
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Konut satışlarında gerileme
        Konut satışlarında gerileme
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Eşine "eşek" diyen kocayı Yargıtay affetmedi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Kolombiya Cumhurbaşkanı açıkladı... Türk iş insanının uçağı bulundu
        Münir Canar vefat etti
        Münir Canar vefat etti
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Büşra bebeğin annesi ve babası tutuklandı
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Yalnızlık tehdit ediyor
        Çimento sektörü aklandı
        Çimento sektörü aklandı
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        12 il için sarı kod! Kuvvetli sağanak yağmur etkili olacak
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Netanyahu'nun tutuklanma endişesi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi
        Çatışmalar şiddetlendi, Yemen'de binlerce kişi etkilendi

        Benzer Haberler

        Banaz'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Banaz'da İlköğretim Haftası kutlandı
        Uşak'ta işçi servislerinin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
        Uşak'ta işçi servislerinin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı
        Uşak'ta dubleks evde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta dubleks evde çıkan yangın söndürüldü
        Uşak'ta saman yüklü tır devrildi: 1 ağır yaralı yaralı
        Uşak'ta saman yüklü tır devrildi: 1 ağır yaralı yaralı
        Uşak'ta hayvan hastalıklarına karşı yol kontrol ve denetimler gerçekleştiri...
        Uşak'ta hayvan hastalıklarına karşı yol kontrol ve denetimler gerçekleştiri...
        Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri üreticilerle bir araya geldi
        Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri üreticilerle bir araya geldi