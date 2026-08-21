Uşak'ta çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y, bıçak darbeleri ve pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Sarayaltı Mahallesi Birinci Yeni Oymak Sokak'ta Y.Y. (33) ile E.E. (20) ve E.Y.T. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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