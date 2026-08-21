Uşak'ta çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Uşak'ta 3 kişi arasında çıkan, bıçak ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Uşak'ta 3 kişi arasında çıkan, bıçak ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Sarayaltı Mahallesi Birinci Yeni Oymak Sokak'ta Y.Y. (33) ile E.E. (20) ve E.Y.T. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y, bıçak darbeleri ve pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, E.E. ve E.Y.T'yi gözaltına aldı.
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