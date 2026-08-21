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        Uşak'ta çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Uşak'ta 3 kişi arasında çıkan, bıçak ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 09:32 Güncelleme:
        Uşak'ta çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Uşak'ta 3 kişi arasında çıkan, bıçak ile pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Sarayaltı Mahallesi Birinci Yeni Oymak Sokak'ta Y.Y. (33) ile E.E. (20) ve E.Y.T. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.Y, bıçak darbeleri ve pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, E.E. ve E.Y.T'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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