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        Uşak'ta fabrikanın çatısından düşen tekniker yaralandı

        Uşak'ta emisyon ölçümü yaptığı fabrikanın çatısının kırılması sonucu zemine düşen tekniker yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:59 Güncelleme:
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        Uşak'ta fabrikanın çatısından düşen tekniker yaralandı

        Uşak'ta emisyon ölçümü yaptığı fabrikanın çatısının kırılması sonucu zemine düşen tekniker yaralandı.

        Bir firmada emisyon ölçüm teknikeri olarak çalışan D.E. (28) merkeze bağlı Bozkuş köyü yakınlarındaki bir tekstil fabrikasına ölçüm yapmak için gitti.

        D.E, çalışmak için çıktığı fabrikanın çatısının kırılması sonucu zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan D.E, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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