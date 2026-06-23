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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Uşak'ta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Uşak'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Uşak'ta kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Uşak'ta kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

        Uşak-Gediz kara yolunda ilerleyen E.K. (24) yönetimindeki 64 AL 222 plakalı otomobil, tekstil organize sanayi bölgesi önünde S.Y. (66) idaresindeki 15 AZ 988 plakalı kamyon ile çarpıştı.

        Otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.K. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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