Uşak'ta kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyona çarpan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyona çarpan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bilal B. (27) yönetimindeki 35 DBD 687 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Çiftlik köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen A.E. (38) idaresindeki 06 BJU 337 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından sürücü Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bilal B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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