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        Uşak'ta kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyona çarpan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Uşak'ta kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Uşak'ın Banaz ilçesinde kamyona çarpan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Bilal B. (27) yönetimindeki 35 DBD 687 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Çiftlik köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen A.E. (38) idaresindeki 06 BJU 337 plakalı kamyona arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından sürücü Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bilal B, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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