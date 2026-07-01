Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta kamyonun çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Uşak'ta kamyonun çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Uşak'ın Karahallı ilçesinde kamyonun traktöre çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Uşak'ta kamyonun çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Uşak'ın Karahallı ilçesinde kamyonun traktöre çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        M.Ş. (43) yönetimindeki 20 NC 951 plakalı kamyon, Buğdaylı Mahallesi yakınlarında aynı istikamette ilerleyen F.A. (71) idaresindeki 20 NP 867 plakalı traktöre arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle traktör devrildi.

        Yaralanan traktör sürücüsü ambulansla Karahallı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurdun büyük bölümünde etkili olacak!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Bir zamanlar gelen yabancı devlet adamlarını yatıracak yatağı bile olmayan Türkiye, NATO Zirvesi’ni şimdi bu binada yapıyor!
        Efsaneye veda
        Efsaneye veda
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        Trump: İran ile çok iyi anlaşıyoruz
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        BDDK'dan 'evim' sistemlerine düzenleme
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        Kluivert ailesinin penaltı laneti!
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        YÖK'ten geleceğin mesleklerine yönelik 16 yeni program
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Tam 1758 adet Cumhuriyet... 72 milyon TL'yi kaptırdı acı tecrübesini anlattı!
        Sosyal medyada kurallar değişti
        Sosyal medyada kurallar değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        PlayStation'da fiziksel disk üretimi sonlanıyor!
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        AB heyetinin Ankara ziyareti
        Eski eşler bir araya geldi
        Eski eşler bir araya geldi
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        100 bin kişi yönetimi robota bıraktı
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Evlilikteki kırmızı çizgisini açıkladı
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!

        Benzer Haberler

        Uşak'ta Kurtuluş ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde zemin taşları yenileniyor
        Uşak'ta Kurtuluş ve Yeşil Karaağaç mahallelerinde zemin taşları yenileniyor
        Uşak'ta cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Uşak'ta cip ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Uşak'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Uşak'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Uşak'ta örnek davranış sergileyen çarşı ve mahalle bekçisine teşekkür belge...
        Uşak'ta örnek davranış sergileyen çarşı ve mahalle bekçisine teşekkür belge...
        Uşak'ta yağış sırasında görme engelliye yardım eden bekçiye teşekkür belges...
        Uşak'ta yağış sırasında görme engelliye yardım eden bekçiye teşekkür belges...
        Uşak'ta trafik kazasında ağır yaralanan kişi 14 gün sonra hayatını kaybetti
        Uşak'ta trafik kazasında ağır yaralanan kişi 14 gün sonra hayatını kaybetti