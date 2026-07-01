Uşak'ta kamyonun çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Uşak'ın Karahallı ilçesinde kamyonun traktöre çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Giriş: 01.07.2026 - 16:03 Güncelleme:
Uşak'ın Karahallı ilçesinde kamyonun traktöre çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
M.Ş. (43) yönetimindeki 20 NC 951 plakalı kamyon, Buğdaylı Mahallesi yakınlarında aynı istikamette ilerleyen F.A. (71) idaresindeki 20 NP 867 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör devrildi.
Yaralanan traktör sürücüsü ambulansla Karahallı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ