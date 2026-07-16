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        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta mide ve bağırsaklarında kapsüller içinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Uşak'ta mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı

        Uşak'ta mide ve bağırsaklarında kapsüller içinde uyuşturucu çıkan İran uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde şüpheli bir otomobili durdurdu.

        Otomobildeki İran uyruklu A.K. (42) ve M.B. (34) gözaltına alındı.

        Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen şüphelilerin röntgen ve tomografi çekiminde mide ve bağırsaklarında kapsüller olduğu belirlendi.

        Şüphelilerin yuttuğu toplamda 86 kapsülden 605 gram eroin, 123 gram da metamfetamin çıkarıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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