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        Uşak'ta öğretmenevi ve akşam sanat okulu binasının temeli atıldı

        Uşak'ta TÜPRAG Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binasının temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Uşak'ta öğretmenevi ve akşam sanat okulu binasının temeli atıldı

        Uşak'ta TÜPRAG Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binasının temeli atıldı.

        Doğan Özkaraman Caddesi'ndeki törende konuşan Uşak Valisi Serdar Kartal, 20 bin metrekarelik alana inşa edilecek 84 odalı öğretmenevinin 168 yatak kapasitesinin olacağını söyledi.

        Kartal, "Kapalı otoparkından toplantı salonlarına, kültür ve gençlik merkezlerinden etüt salonlarına, restoranından sosyal donatı alanlarına kadar her ayrıntı, ihtiyaçlar gözetilerek titizlikle planlandı." dedi.

        AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul da binanın yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

        TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ise kente katkı sağlayacak projelere destek vermekten mutluluk duyduklarını, bu yönde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

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        Konuşmaların ardından protokol üyelerince ilk beton dökümü için butona basıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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