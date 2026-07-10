Uşak'ta otluk alanda başlayıp makiliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp makilik alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Hamamdere köyü yakınlarında otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, makilik alana sıçradı.



İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal tankeri, 4 itfaiye ekibi ve 3 iş makinesi sevk edildi.



Köylüler de traktörlerine taktıkları tankerler ve tarım aletleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.



