Uşak'ta "şefkat ekipleri" ev ev gezip vatandaşlara yardım eli uzatıyor

MEHMET ÇALIK - Uşak Valiliği koordinesinde kurulan "şefkat ekipleri", ev ev dolaşıp ihtiyaç ve talepleri dinliyor, bunların karşılanması için çalışma yürütüyor.



Uşak Valisi Serdar Kartal öncülüğünde dezavantajlı kesimler başta olmak üzere vatandaşların sorunlarının belirlenmesi, ihtiyaçların ve taleplerin hızla karşılanması için çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda çeşitli kurumlardan 18 görevli ile 247 gönüllü öğretmenden, vatandaş ziyaretleri için "şefkat ekipleri" oluşturuldu. Sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog, öğretmen, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanlarından oluşan ekipler, çalışmalarına 1 Nisan itibarıyla başladı.



Valilik koordinesinde belirlenen adreslere her gün ziyaret gerçekleştiren ekipler, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinliyor, daha sonra bunları ekiplere özel hazırlanan bilgisayar programı üzerinden ilgili kurumlara iletiyor.



Alınan talepler Uşak Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından takip ediliyor, süreç hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapılıyor.



Öğrencilerin ihtiyaçları da "şefkat elçisi" öğretmenler tarafından belirleniyor, daha sonra ekipler tarafından bu öğrencilerin ailelerine ulaşılıyor.



Yapılan ziyaretler, yaşanan sorunlar, yerine getirilen ya da getirilemeyen taleplerin tamamı Vali Kartal'a günlük olarak bildiriliyor.



Ekipler bugüne kadar yapılan ev ziyaretlerinde birçok talebi gerçekleştirdi. Yalnız yaşadığı için hastaneye gidemeyen bir yaşlıya refakatçilik yapan ekipler, anne ve babalarının uzaktaki mezarına gitmekte zorlanan çocukları mezarlığa götürdü, merkeze uzak bir köyde yaşayan vatandaşın kimlik değişim talebi de ilgili kurumla iletişime geçilerek gerçekleştirildi.



- "Çalınmadık kapı bırakmamak için yola çıktık"



Vali Serdar Kartal, AA muhabirine, projenin başladığı günden bu yana 984 hane ziyaretinin yapıldığını, 3 bin 37 kişiye ulaşıldığını söyledi.



Kurumların rutin görevlerinin dışında bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Kartal, çalışmanın bütün kurumları kapsayan bir organizasyon olduğunu anlattı.



Kartal, projenin ilk olarak şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüz çocuklar ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmayı hedeflediğini kaydederek, şöyle konuştu:



"Amacımız, kapısını çalmadığımız, halini hatırını sormadığımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletmediğimiz, ihtiyacına, derdine ortak olmadığımız, derman olmadığımız hiçbir vatandaşımızı bırakmamak. Tüm vatandaşlarımızın talepleri bizim için öncelikli. Ama ilk olarak dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını, taleplerini hızlı ve acil bir şekilde yerine getirmek bizim önceliğimiz. Halini hatırını sormadığımız hiçbir yaşlı amca, teyze bırakmamak, yetim, öksüz yavrularımızın hayallerini gerçekleştirmek, gençlerimizin yanlış yollara sapmalarına engel olmak, çok büyük amaçlarımız var."



Kentte çalınmadık kapı bırakmamak için yola çıktıklarını dile getiren Kartal, "Bu valilik makamı bir sorumluluktur, bir ayrıcalık değildir. Makamda değil, hayırda yarışmayı göz önünde bulunduruyoruz." dedi.



Uşak Şefkat Ekipleri Proje Koordinatörü Seval Kadıoğlu da bütün kurumlarla ortak çalışma yürütüldüğünü anlatarak, yapılan hane ziyaretleriyle sorunu, riski tespit edip ilgili kamu-kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli şekilde anında çözüme kavuşturmayı, ihtiyaçları yerinde karşılamayı hedeflediklerini söyledi.



Gönüllü öğretmenlerden Esra Nart ise sahada aktif şekilde görev yaptıklarını, çocukların problemlerini tespit ederek çözüm için ilgili kurumlarla birlikte çalışma yürüttüklerini kaydetti.

