Uşak'ta tarım arazilerindeki yangın kontrol altına alındı
Uşak'ta tarım arazisinde çıkan ve çevredeki arazilere de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Uşak'ta tarım arazisinde çıkan ve çevredeki arazilere de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Fakılı köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevredeki tarım arazilerine sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köylüler de traktörlerine taktıkları tankerler ve tarım aletleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangında, arpa ve buğday ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.
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