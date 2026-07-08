Uşak'ta tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu. Elmalıdere Mahallesi Dördüncü Lamba Sokak'ta S.B'ye (70) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.