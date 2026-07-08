Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Uşak Haberleri Uşak'ta tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

        Uşak'ta tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

        Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 19:09 Güncelleme:
        Uşak'ta tek katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

        Uşak'ta tek katlı evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Elmalıdere Mahallesi Dördüncü Lamba Sokak'ta S.B'ye (70) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zirve sonrası açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan NATO Zirvesi sonunda açıklamalar
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        Emine Erdoğan, lider eşleriyle bir araya geldi
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Genel Sekreteri Rutte: Harika bir zirve gerçekleştirdik
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        NATO Zirvesi sonuç bildirgesi açıklandı: 5. madde vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Gözündeki rahatsızlığın nedeni açıklanmıştı
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Türkiye'de ikinci NATO Zirvesi... 22 yıl sonra neler değişti?
        Meloni ve Trump aynı karede
        Meloni ve Trump aynı karede
        AB’den App Store ve iOS kararı
        AB’den App Store ve iOS kararı
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
        Aral Şimşir Trabzonspor tarihine geçti!
        Aral Şimşir Trabzonspor tarihine geçti!
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        NATO Zirvesi'nde Türk mutfağı şöleni
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        Kıvanç, Toprak ile piste çıktı
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        G.Saray'dan Ugochukwu için yeni teklif!
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        "20 yıldır psikiyatriste gidiyorum"
        Greenwood'da sıcak gelişme!
        Greenwood'da sıcak gelişme!

        Benzer Haberler

        Uşak İl Genel Meclisi toplantısı ilk kez Blaundos Antik Kenti'nde yapıldı
        Uşak İl Genel Meclisi toplantısı ilk kez Blaundos Antik Kenti'nde yapıldı
        Uşak İl Genel Meclisi Toplantısı Blaundos Antik Kenti'nde yapıldı
        Uşak İl Genel Meclisi Toplantısı Blaundos Antik Kenti'nde yapıldı
        Bakan Yumaklı: Türkiye gıda arz güvenliğinde dünyada saygın bir konuma geld...
        Bakan Yumaklı: Türkiye gıda arz güvenliğinde dünyada saygın bir konuma geld...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, partisinin Uşak İl Danışma Meclisi Toplantıs...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, partisinin Uşak İl Danışma Meclisi Toplantıs...
        Bakan Yumaklı: "Yeşil vatan hepimizin ortak emaneti, biz onu gelecek nesill...
        Bakan Yumaklı: "Yeşil vatan hepimizin ortak emaneti, biz onu gelecek nesill...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Uşak'ta konuştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı Uşak'ta konuştu: