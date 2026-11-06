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        Vali Kartal saha incelemelerini sürdürüyor

        Uşak Valisi Serdar Kartal, kentteki kamu kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Vali Kartal saha incelemelerini sürdürüyor

        Uşak Valisi Serdar Kartal, kentteki kamu kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

        İlk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kartal, İl Müdürü Muhammed Yusuf Orhan ile bir araya gelerek kurum tarafından yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Vali Kartal, Orhan'a yeni görevinde başarılar diledi.

        Ardından Uşak İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Kartal, İl Müdürü Cihan Cavli ile görüşerek kurumun faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vali Kartal, Cavli'ye de yeni görevinde başarılar dileyerek çalışmalarında kolaylıklar temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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