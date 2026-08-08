Van Gölü'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla düzenlenen "12. Van Denizi Su Sporları Festivali" başladı.



Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen festivalde, dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı.



Festival kapsamında plaj hentbolu ve plaj voleybolu müsabakaları yapıldı, flyboard, su parkuru, kano, yüzme, kürek, dragon ve yelken gösterileri ile yüz boyama ve halat çekme etkinlikleri gerçekleştirildi. Gençlerin ve çocukların ilgi gösterdiği festivalde, akıl oyunları yarışmaları da düzenlendi.



Van Vali Yardımcısı Mehmet Miraç Topaloğlu, Van Gölü'nü sporla, gençlikle ve kültürle buluşturan geleneği yaşattıklarını belirtti.



Festivalin renkli görüntülere sahne olduğunu ifade eden Topaloğlu, Türkiye'nin son yıllarda ulaşımdan sağlığa, eğitimden teknolojiye, savunma sanayisinden gençlik ve spora kadar birçok alanda dönüşüm yaşadığını söyledi.



Van'ın da bu kalkınma ve değişim hamlesinden, başta kamu yatırımları olmak üzere önemli ölçüde pay aldığını belirten Topaloğlu, "Gençlerimizin spora erişimini artırmayı, onların yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlamayı, sağlıklı, öz güvenli ve üretken nesiller yetiştirmeyi son derece önemsiyoruz. Ülkenin en büyük sermayesi gençliğidir. Türkiye'nin ikinci yüzyılını da yine kültür, spor, milli ve manevi değerleriyle güçlü yetişen gençlerimiz inşa edecektir." dedi.



- "Terörsüz Türkiye süreci çok önemli"



Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Topaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizin önünde çok kıymetli bir hedef bulunmaktadır. Huzurun, güvenin, kardeşliğin ve birlik duygusunun daha da güçlendiği Terörsüz Türkiye süreci çok önemlidir. Van'dan Hakkari'ye, Edirne'den Kars'a kadar gençlerimizin enerjisini eğitimde, bilimde, sanatta ve sporda ortaya koyduğu güçlü bir Türkiye hepimizin ortak hedefidir. Spor, bu ortak geleceğin güçlü araçlarından biridir. Spor, farklı düşünce ve yaşam biçimlerine sahip insanları aynı heyecanda buluşturuyor. Spor, rekabet ederken dostluğu, kazanırken tevazuyu, kaybederken yeniden mücadele etmeyi öğretir, birleştirir, yakınlaştırır ve kardeşliği güçlendirir."



Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Tosun ise festivalin kentin tanıtımına katkı sağlamasını ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmasını amaçladıklarını söyledi.



Vatandaşların etkinliklerde keyifli vakit geçirdiğini belirten Tosun, "Binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapan Van'ımız, sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra su sporları alanındaki potansiyeli ile ülkemizin önemli merkezlerinden biridir. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Denizi, yalnızca ilimizin değil, ülkemizin de en kıymetli miraslarından biridir." diye konuştu.



- "Türkiye yeni bir sayfa açtı"



AK Parti İl Başkanı Abdulahat Arvas da Van'ın spor, eğlence ve turizmle anılan bir kent olacağını kaydetti.





Terörsüz Türkiye sürecine değinen Arvas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü sürecin ardından kentte vatandaşların umutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.



Arvas, "Allah'ın izniyle Türkiye yeni bir sayfa açtı. Terörsüz Türkiye çerçeve yasasının Meclis'te kabul edilmesinin heyecanını Van'da yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Festivale, Edremit Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

