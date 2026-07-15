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        15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen, Van'daki kabri başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2026 - 14:57 Güncelleme:
        15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen, Van'daki kabri başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında anıldı.

        Erciş Kaymakamlığınca düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Hamuryen'in Çelebibağı Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edilerek dua edildi.

        Şehidin kabrine karanfil bırakan Kaymakam Ahmed Çelik ve beraberindekiler, daha sonra şehidin baba evini ziyaret etti.

        Çelik, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehidin babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

        Etkinlik kapsamında kaymakamlık binası önünde "15 Temmuz" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Ardından Merkez Kara Yusuf Bey Camisi'nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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