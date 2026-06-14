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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Van'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, zorlaştıran değil kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen değil birleştiren, haklı güçsüzleri haksız güçlüler karşısında koruyan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 19:45 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Van'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, zorlaştıran değil kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen değil birleştiren, haklı güçsüzleri haksız güçlüler karşısında koruyan bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

        Yavuz, Van'ın Erciş ilçesindeki Atakan Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.

        Toplantıda konuşan Yavuz, partisinde her kademede görev yapmaya hazır olduğunu söyledi.

        Yeniden ilçe ya da mahalle başkanı olarak görevlendirilmesi halinde bu görevi kabul edeceğini, gerekirse sandık başında da görev yapabileceğini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

        "Biz siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi gibi anlasak açıkçası hiçbir yere gitmem çünkü biz siyaseti onlar gibi anlamıyoruz. Siyasetin anlamı nedir desem, CHP'ye bakıp öyle siyaset yapamam. Eğer ona siyaset diyorsak bizimkisi başka bir şeydir. Bizim yaptığımız siyasetse onlarınki başka bir şeydir. Siz Cumhuriyet Halk Partisinin Suriye gibi bir derdi olduğunu gördünüz mü? Siz hiç Cumhuriyet Halk Partisinin 'Terörsüz Türkiye' konusunda 'Benim de çorbada tuzum olsun' dediği bir yaklaşıma şahit oldunuz mu? Cumhuriyet Halk Partisi savunma sanayisi ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmeleri konusunda ne düşünüyor, hiçbir şey bilmiyoruz çünkü böyle bir dertleri yok."

        Siyaseti millete, memlekete ve vatandaşa hizmetkarlık olarak gördüklerini dile getiren Yavuz, "Bu yüzden 'orası' ya da 'burası' diyemeyiz. Orası da burası da makbuldür. İlçe başkanlığı görevi de makbuldür, mahalle başkanlığı görevi de kadın kolları başkanlığı görevi de belediye meclis üyeliği görevi de. Sandık başındaki arkadaşımızın görevi de yedek gençlik kolları üyeliği de makbuldür. Nöbeti nerede tuttuğunuzun önemi yoktur, nöbeti nasıl ve hangi niyetle tuttuğunuz önemlidir." ifadelerini kullandı.

        - "Türkiye eski Türkiye değil"

        CHP'nin siyaset yapmadığını ifade eden Yavuz, "CHP'nin yaptığı siyasetse ben hiçbir şey bilmiyorum. O başka bir şey yapıyor. Ne yaptıklarını onlar da bilmiyor çünkü bir sabitesi yok, bir yere dayanmıyor. Biz, zorlaştıran değil kolaylaştıran, iten değil kucaklayan, bölen değil birleştiren, haklı güçsüzleri haksız güçlüler karşısında koruyan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı Erciş anladı, dışarısı da anladı. Ben size söyleyeyim, İsrail de Yunanistan da anladı, başka yerler de anladı. Türkiye eski Türkiye değil." dedi.

        Yavuz, 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'ni anımsatarak o dönemde yapılan çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:

        "Depremin üzerinden 15 gün geçmişti ve halen Sakarya'dan haber alınamıyordu. Devlet tarafından da kimse gelmemişti. Ne çadır vardı ne konteyner kent. Binaların o kadar kısa sürede teslim edilmesi söz konusu bile değildi. O günlerde devlet memuru olarak çalışıyordum. 3-5 kez çadır kuyruğuna gittim ama çadırı hiç görmedim. 6 Şubat depremleri için şimdiden 455 bin konut yapıldı. Ercişliler ve Vanlı hemşerilerimiz düşünsün. CHP zihniyeti 455 bin konutun maketini yapabilir mi? Van'ı düşünün. Van'ın tüm ilçelerini, mahallelerini, köylerini, yaylalarını, mezralarını, her yerini düşünün. Devlet bundan daha fazlasını yapıyor. Dalga geçiyorlardı, 'Olmaz' diyorlardı ama onlar her şeye böyle baktılar."

        İktidarları döneminde sağlık alanında hayata geçirilen projelerle ilgili bilgiler veren Yavuz, sağlık sisteminde yapılan reformlar ve yatırımların vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırdığını anlattı.

        - "Türkiye olmasaydı Suriye paramparça edilmişti"

        "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı Libya çoktan yaban ellere gitmişti" diyen Yavuz, şöyle devam etti:

        "Türkiye olmasaydı Suriye paramparça edilmişti. Karabağ boğulmuştu, yaban ellerde durmaya devam ediyordu. Katar çoktan boğulmuştu. 15 Temmuz hainleri, o alçak hainler, Türkiye'yi 3-5 parçaya çoktan bölmüştü. O yıllara bir gidin. Bize İHA, SİHA lazımdı. İsrail'den istiyorduk, alamıyorduk. Aldığımızda hasarlıydı, çalışmıyordu. İHA'sız, SİHA'sız bir ülke olur mu?"

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise partilerinin bir dava hareketi olduğunu, teşkilatların tüm kademeleriyle gece gündüz sahada çalıştığını anlattı.

        AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da Van'ın gelişimi ve kalkınması için teşkilat olarak sahada yoğun bir çalışma yürüttüklerini, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin geleceği açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

        AK Parti İlçe Başkanı Abidin Çalışkan'ın da bir konuşma yaptığı toplantıya, il ve ilçe teşkilat mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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