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        AK Parti Van İl Başkanı Arvas, kentteki basın mensuplarıya bir araya geldi

        AK Parti Van İl Başkanı Abdullahat Arvas, "Basın ve Medya Buluşmaları İstişare Toplantısı" kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 13:15 Güncelleme:
        AK Parti Van İl Başkanı Arvas, kentteki basın mensuplarıya bir araya geldi

        AK Parti Van İl Başkanı Abdullahat Arvas, "Basın ve Medya Buluşmaları İstişare Toplantısı" kapsamında kentte görev yapan basın mensuplarıyla buluştu.

        Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Arvas, AK Parti'nin yıllardır eser ve hizmet siyaseti yaptığını belirtti.

        Sahada ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Arvas, "Kırsal mahallelerimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettik, esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Yoğun bir tempoyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde burada strateji toplantısı yapıldı, burada da memnuniyetler dile getirildi. Biz hizmetlerimizle ve yaptıklarımızla övülmek istiyoruz. Ben de çeşitli kademelerde görev alarak hep AK Parti'ye hizmet ettim, bundan sonra da devam edeceğiz. Hakaret ve iftiralar hariç, eleştirilere her zaman açığım." diye konuştu.

        "Terörüz Türkiye" sürecine değinen Arvas, "Ülkemiz ve ilimiz 40 yılı aşkındı bir terör süreci geçirdi. 'Terörsüz Türkiye' sürecinde de geçen güzel yıllarımızı geri alacağız. Gidilmedik yerlere gidebiliyoruz, halkımızla buluşuyoruz ve onları dinliyoruz. AK Parti'nin felsefesini ve Cumhurbaşkanımızın selamlarını halkımıza ileterek dua ve desteklerini talep ediyoruz. Türkiye'nin konjonktürü olarak ulusal bazdaki siyaset bölgemizi de etkiliyor, bunların farkındayız. İl başkanları toplantısında ilimizin eksikliklerini, yatırımlarımızı, taleplerimizi, Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza ileterek çözüm noktasında gayret sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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