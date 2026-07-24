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        AK Parti Van İl Başkanı Arvas'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 13:48 Güncelleme:
        AK Parti Van İl Başkanı Arvas'tan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı

        AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Arvas, mesajında, basının doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla kamuoyunun aydınlatılmasında, toplumsal hafızanın oluşmasında ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

        Basın mensuplarının kamu yararını gözeterek yürüttüğü çalışmalarla ülkeye değerli katkılar sunduğunu ifade eden Arvas, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa edilen Türkiye Yüzyılı vizyonunda, şeffaf yönetim, etkin iletişim ve doğru bilginin zamanında toplumla buluşması temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşma yolunda, doğru ve sorumlu habercilik anlayışıyla görev yapan basın kuruluşlarımız ve gazetecilerimiz, milletimiz ile devletimiz arasında güçlü bir iletişim köprüsü vazifesi görmektedir. AK Parti olarak milli iradeyi esas alan siyaset anlayışımız doğrultusunda, basını toplumsal hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olarak görüyor, kamu yararını önceleyen, etik değerlere bağlı, ilkeli ve sorumluluk sahibi gazeteciliğin ülkemizin gelişimine ve toplumsal birlikteliğimize sunduğu katkıyı büyük bir değer olarak kabul ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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