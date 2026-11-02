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        Başkale travertenleri sonbaharda da güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor

        Van'ın Başkale ilçesinde bulunan travertenler, sonbaharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan eşsiz renk tonları ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 08:43 Güncelleme:
        Başkale travertenleri sonbaharda da güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılıyor

        Van’ın Başkale ilçesinde bulunan travertenler, sonbaharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan eşsiz renk tonları ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

        Başkale ilçesinde yer alan ve bölgenin önemli doğal güzellikleri arasında gösterilen Başkale travertenleri, sonbahar mevsiminde de mest eden manzaralar sunuyor. Beyaz travertenlerin çevresindeki sarı, kızıl ve kahverengi tonlara bürünen doğayla buluşması, ortaya güzel görüntüler çıkarıyor.

        Özellikle sonbahar güneşinin travertenler üzerinde oluşturduğu ışık oyunları, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Beyazın farklı tonlarıyla sonbaharın sıcak renklerinin bir araya geldiği doğal alan, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için eşsiz manzaralar oluşturuyor. Dört mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Başkale travertenleri, sonbaharda sunduğu sakin ve etkileyici atmosferle dikkat çekiyor. Bölgeyi ziyaret edenler, doğanın renk cümbüşü içerisinde hem manzaranın tadını çıkarıyor hem de bu eşsiz güzellikleri fotoğraf karelerine taşıyor.

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        Başkale'nin doğal zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olan travertenler, sahip olduğu görsel güzellikle Van turizmi açısından da dikkat çekiyor. Bölgenin tanıtımına katkı sunan bu doğal güzelliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşıyor.

        Ziyaretçilerden Orhan Emen, kar yağmadan önce Başkale travertenlerini ziyaret etmeye geldiklerini belirterek, "Şu an bulduğumuz manzara gerçekten muhteşem. Biz de bu manzarayı yerinde yaşamak için geldik. Gerçekten muhteşem bir manzara var ve herkesi buraya bekliyoruz" dedi.

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