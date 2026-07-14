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        Denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki çocuklar, YEDAM'la yeni sayfa açıyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki çocuklar, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) aldıkları destek sayesinde yaşamlarında yeni bir sayfa açıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki çocuklar, YEDAM'la yeni sayfa açıyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da denetimli serbestlik tedbiri kapsamındaki çocuklar, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) aldıkları destek sayesinde yaşamlarında yeni bir sayfa açıyor.

        Van Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Hizmetleri Bürosu, suça sürüklenen ve bir süre ceza infaz kurumunda kalan ya da haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan çocukların topluma kazandırılması, yeniden suç işleme risklerinin azaltılması ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

        Büroda görev yapan sosyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve eğitmenler, çocukların ihtiyaçlarına göre hazırlanan eğitim ve rehabilitasyon programlarını uyguluyor.

        Bu kapsamda YEDAM'a yönlendirilen çocuklar, grup eğitimleri ve seminerlere katılarak bağımlılıkla mücadele, sağlıklı yaşam, öfke kontrolü, iletişim becerileri, sorumluluk bilinci, sorun çözme ve sosyal uyum konularında destek alıyor.

        Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen spor faaliyetleri, sanat atölyeleri, kültürel geziler ve değerler eğitimiyle çocukların sabır ve planlama becerileri geliştiriliyor.

        YEDAM'da düzenlenen kitap okuma etkinlikleriyle çocukların empati becerileri geliştirilirken düşünsel farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

        - "Bu tarz etkinlikler insanları hayata bağlıyor"

        Sosyal Hizmet Uzmanı Halis Keve, AA muhabirine, YEDAM'ı denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülere tanıttıklarını söyledi.

        Söz konusu çocuklara yönelik etkinlik düzenlediklerini belirten Keve, "Kurumumuza 12 ila 18 yaş aralığında çocukları davet ettik. Kendilerini atölyemizde ağırladık. Burada spor, boyama ve birçok etkinlik yaptık. Amacımız Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni yerinde tanıtmak ve bu çocukların zamanlarını etkin değerlendirmelerini sağlamak." dedi.

        Bu gibi etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söyleyen Keve, şunları kaydetti:

        "Buraya gelen çocuklarımız denetime tabiler. Dolayısıyla tedavi yöntemlerini yerinde görmeleri gayet sağlıklı oldu. Kendileri de bu konuda gayet mutluydular. İnanıyorum ki etkisini görecekler. Bu programları düzenli olarak sürdürmeyi planlıyoruz. Gençleri kazanmak için mücadele ediyoruz. Program sonunda personellerimizle bir araya geleceğiz ve gençlerimiz için konuşacağız. Bu şekilde ilerlemeyi düşünüyoruz. Gençlerimizi kazanmaya çalışacağız. Gençlerimiz de buraya geldiği için heyecanlıydı. Burada keyifli vakit geçirdiler. Tenis oynadılar, spor ve boyama yaptılar. Bu tarz etkinlikler insanları hayata bağlıyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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