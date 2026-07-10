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        Hakkari'de ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Hakkari'de ambulansın çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Hakkari'de ambulansın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Hakkari'de ambulansın çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi TOKİ Konutları mevkisinde geri manevra yapan ambulans, Muhammed İslam Balıkesir'e çarptı.

        Sağlık ekiplerince müdahale edilen 10 yaşındaki çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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