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        İnci kefallerinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor

        Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğu sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2026 - 12:36 Güncelleme:
        İnci kefallerinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor

        Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yolculuğu sürüyor.

        Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da göle dökülen sulara giden inci kefalleri, yumurtalarını tatlı sulardaki üreme alanlarına bırakıyor.

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik korucuları, göç yolculuğundaki balıkları korumak için çalışma yürütüyor.

        Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nı ziyaret edenler, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu izliyor.

        Fotoğraf tutkunları da balıkları avlayarak beslenen martıları ve balıkların verdiği mücadeleyi görüntülemeye çalışıyor.

        Van Fotoğraf Sanatı Derneği üyesi İzzet Batmaz, bu yıl da inci kefallerinin eşsiz göçünü kayıt altına aldıklarını söyledi.

        Özellikle martıların balıkları havada avladığı anları ve inci kefallerinin göç sırasındaki hareketlerini ağır çekim tekniğiyle görüntülediklerini belirten Batmaz, "Aynı zamanda bu büyüleyici anları fotoğraflıyoruz. Bu mucizevi göçü kapsamlı şekilde kayıt altına alıyoruz. Dernek olarak hazırladığımız fotoğraf ve videoları dergilerde, gazetelerde ve farklı yayın organlarında paylaşarak bu doğal zenginliği daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

        Martıların göç yolundaki balıkları havada avlamasının çok ilginç ve etkileyici bir doğa olayı olduğunu anlatan Batmaz, bu eşsiz manzaranın Van'ın tanıtımı açısından da büyük bir değer taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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