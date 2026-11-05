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        Karabet Geçidi'nde karla mücadele sezonu başladı

        VanBahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışmaları başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:59 Güncelleme:
        Karabet Geçidi'nde karla mücadele sezonu başladı

        VanBahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde karla mücadele çalışmaları başladı.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin çetin kış şartlarıyla bilinen yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Türkiye'nin en yüksek geçitleri arasında yer alan ve kritik güzergahlardan biri olan Karabet Geçidi, düşen ilk karla birlikte karla mücadele ekiplerini harekete geçirdi. VanBahçesaray karayolu üzerinde, yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Karabet Geçidi, bölgede kışın erken başladığı noktaların başında geliyor. Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

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        "Ulaşımda aksamaması için ekipler teyakkuzda"

        Sürücülerin güvenliğini sağlamak ve yolun ulaşıma kapanmasını önlemek amacıyla Karayolları 11 Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri bölgede çalışmalara hız verdi. Ekipler, geçit boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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