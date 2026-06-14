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        Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ilk maçını evin toprak damında izlediler

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı, taş evin toprak damında izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 08:23 Güncelleme:
        Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki ilk maçını evin toprak damında izlediler

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı ilk maçı, taş evin toprak damında izledi.

        Kırsaldaki Çatbayır Mahallesi'nde yaşayanlar, milli takıma destek vermek amacıyla maçı birlikte izleme kararı aldı.

        Ellerinde Türk bayrakları ve giydikleri milli takım formalarıyla taş mimarisiyle bilinen mahalledeki bir evin toprak damında bir araya gelen mahalle sakinleri, maçı kurdukları televizyondan takip etti.

        Maç anında heyecan yaşayan vatandaşlar, tezahüratlarıyla milli takıma destek verdi.

        Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, AA muhabirine, Türkiye'nin Dünya Kupası maçını büyük heyecanla beklediklerini söyledi.

        Maçın heyecanını mahallece yaşamak için bir evin damında bir araya geldiklerini belirten Kayan, "Bugün milli maçımızı heyecanlı bir atmosferde izledik. İnşallah takımımız başarılı olur. Gençlerden bir talep geldi, ben de ekipmanları ayarladım. Böylece milli takıma destek olduk." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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