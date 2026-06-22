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        Van Atatürk Parkı'nda yaklaşık 3 ton çöp toplandı

        Van Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı'nda ekiplerce yaklaşık 3 ton çöp toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Van Atatürk Parkı'nda yaklaşık 3 ton çöp toplandı

        Van Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı'nda ekiplerce yaklaşık 3 ton çöp toplandı.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hafta sonu kent sakinlerinin ilgi gösterdiği parkta temizlik yaptı.


        Piknik yapan vatandaşların geride bıraktığı çöpleri toplayan ekipler, yeşil alanları, yürüyüş yollarını ve ortak kullanım alanlarını temizledi.


        Parktan toplanarak poşetlere doldurulan yaklaşık 3 ton çöp, araçlarla taşındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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