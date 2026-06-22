Van Atatürk Parkı'nda yaklaşık 3 ton çöp toplandı

Van Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Kültür Parkı'nda ekiplerce yaklaşık 3 ton çöp toplandı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, hafta sonu kent sakinlerinin ilgi gösterdiği parkta temizlik yaptı. Piknik yapan vatandaşların geride bıraktığı çöpleri toplayan ekipler, yeşil alanları, yürüyüş yollarını ve ortak kullanım alanlarını temizledi. Parktan toplanarak poşetlere doldurulan yaklaşık 3 ton çöp, araçlarla taşındı.

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