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        Van Büyükşehir Belediyesi kurduğu GES ile yılda 900 milyon lira tasarruf edecek

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle enerji giderlerinden yılda yaklaşık 900 milyon lira tasarruf edilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Van Büyükşehir Belediyesi kurduğu GES ile yılda 900 milyon lira tasarruf edecek

        Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğünün hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle enerji giderlerinden yılda yaklaşık 900 milyon lira tasarruf edilmesi hedefleniyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, VASKİ tarafından Edremit ilçesindeki 500 bin metrekarelik alana kurulduğu GES'in büyük bölümü tamamlandı.

        Kentteki en büyük yenilenebilir enerji yatırımları arasında yer alan santralin kısa süre içinde hizmete alınması bekleniyor.

        İlk etapta 38,5 megavat kurulu güçle elektrik enerjisinin üretileceği santralin kurulu gücünün ikinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 68 megavata çıkarılması planlanıyor.

        Proje sayesinde kurumun enerji giderlerinden yılda yaklaşık 900 milyon lira tasarrufun sağlanması ve 36 bin 700 ton karbon salınımının önüne geçilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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