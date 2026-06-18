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        Van Gölü'nde kuşaktan kuşağa kaptanlık

        BAHAR TANRITANIR/NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Gevaş ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Cevdet Avcı, büyüklerinden devraldığı kaptanlık mesleğini Van Gölü'nde yolcu taşımacılığı yaparak sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Van Gölü'nde kuşaktan kuşağa kaptanlık

        BAHAR TANRITANIR/NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın Gevaş ilçesinde yaşayan 54 yaşındaki Cevdet Avcı, büyüklerinden devraldığı kaptanlık mesleğini Van Gölü'nde yolcu taşımacılığı yaparak sürdürüyor.

        Bölgede alternatif ulaşım imkanı sağlayan Van Gölü'nde yapılan yolcu ve yük taşımacılığı, Avcı ailesi için bir yaşam biçimi olarak sürdürüyor.

        İnköy Mahallesi'ne bağlı Ağin mezrasında yaşayan 54 yaşındaki Cevdet Avcı, dedesinden babasına, babasından da kendisine kalan mesleği 35 yıldır devam ettiriyor.

        Oğlunu da kaptan olarak yetiştiren Avcı, her gün mesaiye başladığı Van Büyükşehir Belediyesine ait deniz otobüsünde hazırlıklarını tamamladıktan sonra göle açılıyor.

        Gölün mavi sularında yolcularını kıyıdan adalara taşıyan Avcı, kuşaktan kuşağa aktarılan mesleği gücü yettiğince sürdürmeyi hedefliyor.

        Avcı, AA muhabirine, 35 yıldır profesyonel olarak kaptanlık yaptığını söyledi.

        Atalarının uzun yıllar boyunca gemilerle taşımacılık yaptığını anlatan Avcı, şunları kaydetti:

        "Daha önce bizim köye ulaşım çok zordu. 1980'li yıllarda köyümüze kara yolu ile ulaşım sağlandı. Köylülerimiz daha önce tekneyle merkeze gidip geliyordu. Bu gemicilik işini ilk yapan bizim köyümüz, dedelerimizdir. O dönemlerde bölgede bizden başka teknesi olan yokmuş. Dedelerimiz o zamanlarla teknelerle adalara, merkeze, Ahlat'a ve Tatvan'a gidiyormuş. Kara yolu olmadığı için ulaşımı bu şekilde sağlıyorlarmış. Bu meslek dedemden babama, babamdan bana ulaştı, ben de oğluma öğrettim. Oğlumun da kaptanlık belgesi var."

        Mesleğini severek yaptığını belirten Avcı, "İnşallah ilerde torunum olursa o da bu mesleği devam ettirir. Köyümüzde herkes bu mesleğe çok yatkın. Göl kıyısında olduğumuz için bütün çocuklar küçük yaşta yüzme öğreniyor, teknelere biniyor." şeklinde konuştu.

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