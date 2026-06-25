Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Plakası öğrenilemeyen İ.Ç. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak göle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, deniz polisi, itfaiye, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde bulunan sürücü çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan sürücü, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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