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        Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Van'ın Gevaş ilçesinde Van Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Plakası öğrenilemeyen İ.Ç. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak göle düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, deniz polisi, itfaiye, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde bulunan sürücü çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Yaralanan sürücü, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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