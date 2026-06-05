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        Van merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı

        Van merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 00:44 Güncelleme:
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        Van merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı

        Van merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini" suçunu işledikleri iddia edilenlere yönelik 3 ilde operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda Van'da 8, Antalya'da 2, Gaziantep'te 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerden 2'si emniyet müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 7'si "fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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