Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek eğitimcilerin gününü kutladı.

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, beraberindeki Başkan Vekili Yaşar Şen ile Yönetim Kurulu Üyeleri Feyat Gültepe ve Yunus İnan ile Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette Başkan Aslan ve beraberindekiler; okulun Eğitim Genel Koordinatörü Şahabettin Şepik, okul müdürü ve öğretmenlerin gününü kutlayarak kendilerine çiçek takdim etti.

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"Geleceğimizi inşa eden eğitim neferlerimize minnettarız"

Ziyarette eğitimcilerle bir süre sohbet eden Başkan Memet Aslan, öğretmenlik mesleğinin toplumun şekillenmesindeki hayati önemine dikkat çekti. Geleceğin teminatı olan öğrencilerin yetişmesinde öğretmenlerin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Aslan, "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en kutsal ve en fedakâr mesleklerinden biridir. Ülkemizin ve şehrimizin geleceği olan evlatlarımızı bilgiyle, ahlakla ve mesleki donanımla yetiştirmek için gece gündüz demeden emek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.