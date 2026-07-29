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        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, kentteki yatırımları inceledi

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte yapımı devam eden yatırımları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, kentteki yatırımları inceledi

        Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kentte yapımı devam eden yatırımları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Balcı, şehirlerarası otobüs terminali, sebze hali, soğuk hava deposu ile karpuz üretim alanlarını gezdi.

        Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Balcı, projelerin Van'ın ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunacağını söyledi.

        Kentte önemli yatırımların yapıldığını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Şehirlerarası otobüs terminalinin tamamlanmasıyla Van'ın ulaşım altyapısı daha modern bir yapıya kavuşaktır. Erciş yolunda yapımı süren modern sebze hali 102 dükkandan oluşacak. Burası esnafa daha konforlu ve düzenli bir çalışma ortamı sunacaktır. Tesis tarım, hayvancılık ve meyvecilikle uğraşan üreticilere de önemli katkılar sunacak. Soğuk hava deposu ise 23 bin 946 metrekare alana inşa edilerek 5 bin 660 metrekare kapalı alana sahip olacak. Van'da üretilen tarımsal ürünlerin sağlıklı koşullarda depolanmasına ve pazarlanmasına önemli katkı sunacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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