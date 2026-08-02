Van'da 10 günde 239 yangına müdahale edildi

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde son 10 günde çıkan 239 anız, ot ve bahçe yangınına müdahale etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, hava sıcaklığının artmasıyla artış gösteren yangınlara karşı 13 ilçede 271 personel ve 32 müdahale aracıyla çalışmalarını sürdürüyor.



İhbarlar üzerine olay yerine en kısa sürede ulaşan ekipler, yangınların yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine sıçramasını önlemek için çaba gösteriyor.



Son 10 günde il genelinde meydana gelen 239 anız, ot ve bahçe yangınına müdahale ederek alevlerin büyümesini önleyen ekipler, vatandaşları da yangınlara karşı uyardı.



Anız yakmanın yangın riskini artırmasının yanında toprağın üst tabakasındaki faydalı mikroorganizmaları da yok ettiği uyarısında bulunan ekipler, kontrolsüz ateş yakılması ve yere atılan sigara izmaritlerinin de özellikle sıcak ve rüzgarlı havalarda büyük yangınlara neden olabileceğine dikkati çekti.

