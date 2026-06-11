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        Van'da 100 Aile Destek Merkezinde hazırlanan ürünler sergilendi

        Van'da 100 Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünler, sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 17:21 Güncelleme:
        Van'da 100 Aile Destek Merkezinde hazırlanan ürünler sergilendi

        Van'da 100 Aile Destek Merkezinde (ADEM) eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı ürünler, sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Atatürk Kültür Parkı'ndaki sergide, kadın kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı dekoratif ürünler, nakış, giyim, tablo, vazo ve süs eşyaları yer aldı.

        Serginin açılışını gerçekleştiren Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen kursiyerlere teşekkür etti.

        Ülke genelinde bulunan 600 ADEM'in 100'ünün Van'da faaliyet gösterdiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "Bu 100 ADEM, kadına verilen kıymet ve desteğin göstergesidir, kadının aklına, yeteneğine ve üretkenliğine verilen destektir. Kadınlarımızın her zaman yanındayız ve onların destekçisi olmaya devam edeceğiz. 150 bin kadın bu merkezlerden yararlandı. Her yıl ortalama 35 bin kadın ADEM'lerde düzenlenen kurs ve eğitim faaliyetlerine katılıyor. Kadınlar burada mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra hayata dair önemli kazanımlar elde ediyor. Kadının zekasından ve yeteneklerinden yararlanmayan toplum, yarım kalmış bir beden gibidir."

        Balcı ve beraberindekiler, daha sonra sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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