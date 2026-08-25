Van'da 500 hanenin su sorunu yeni içme suyu hattıyla çözüldü

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanması ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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