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        Van'da 500 hanenin su sorunu yeni içme suyu hattıyla çözüldü

        Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Bostaniçi Mahallesi'nde 500 hanenin yaşadığı su sorununu 6 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşeyerek çözüme kavuşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Van'da 500 hanenin su sorunu yeni içme suyu hattıyla çözüldü

        Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Bostaniçi Mahallesi'nde 500 hanenin yaşadığı su sorununu 6 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşeyerek çözüme kavuşturdu.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanması ve altyapının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda VASKİ ekipleri, Bostaniçi Mahallesi Siyahtaş Sokak'ta içme suyu altyapısının iyileştirilmesi amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, mahallede 6 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşeyerek 500 hanenin yaşadığı su sorununu giderdi.

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