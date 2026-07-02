Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da atıl durumdaki konteynerler aşevine dönüştürüldü

        Van'da atıl durumdaki konteynerler aşevine dönüştürüldü

        Van'ın Erciş ilçesinde, Kaymakamlık tarafından atıl durumdaki konteynerlerin dönüştürülmesiyle kurulan aşevinde her gün 380 aileye sıcak yemek ulaştırılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Van'da atıl durumdaki konteynerler aşevine dönüştürüldü

        Van'ın Erciş ilçesinde, Kaymakamlık tarafından atıl durumdaki konteynerlerin dönüştürülmesiyle kurulan aşevinde her gün 380 aileye sıcak yemek ulaştırılacak.

        Erciş Kaymakamlığı, 2011'deki Van depremlerinde ilçeye kurulan ve atıl durumda olan konteynerleri değerlendirmek amacıyla Sahilkent Mahallesi'nde 20 personelin görev yaptığı aşevini kurdu.

        Onarılan konteynerlere eklemelerin yapılmasıyla tamamlanan aşevi, düzenlenen törenle açıldı.

        Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, atıl durumdaki konteynerlerin bulunduğu alanı ekip arkadaşlarıyla değerlendirerek ilçeye kazandırdıklarını söyledi.

        Aşevinin yalnızca ihtiyaç sahiplerine hizmet için kurulmadığını belirten Karaloğlu, "Rabbim memleketimizi afetlerden korusun ancak olası afetlerde burası aynı zamanda toplanma alanı olarak kullanılacak. Binlerce kişiye yemek çıkarabilecek kapasitede bir aşevi oluşturduk." dedi.

        Aşevinde yapılacak yemeklerin yaşlı ve kimsesizler ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

        "Şu anda 380 ailede yaşayan yaklaşık 1700 kişiye iki öğün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Aşevimizde 20 personel görev yapıyor. Üç araçla yemekler vatandaşlarımızın evlerine teslim ediliyor. Tesisin ilçeye kazandırılmasına katkı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Van Valiliği ve emeği geçen personele teşekkür ediyorum. Devletimizin sunduğu bu imkanları en kaliteli şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için çalışıyoruz. Özellikle daha hassas ve kırılgan durumdaki vatandaşlarımıza ayrı bir özen gösteriyoruz. Aşevimizin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu yollar kapalı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldürmüştü... Dehşet anı kamerada!
        Kuzenini 2 şarjör mermiyle öldürmüştü... Dehşet anı kamerada!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Yerde yatan baba ile oğlu! Aynı silahla öldürüldüler!
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Kasadan 180 bin dolar çaldı! Savunması: “Yerine koyacaktım, bahiste kaybettim”
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        Balkondan atıldığı iddia edilen Aylin'in eşi hakkında iddianame!
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        "Her ihtimali değerlendireceğiz"
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Rusya'dan Kiev'e saldırı
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        Memur ve emekli zammı netleşiyor
        "Marşımı istemediler"
        "Marşımı istemediler"
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Van'da 25 kilometrelik doğa yürüyüşü Çalyan Gölü'nde sona erdi
        Van'da 25 kilometrelik doğa yürüyüşü Çalyan Gölü'nde sona erdi
        Babasından devraldığı arıcılıkta hedefi Çatak balını dünyaya tanıtmak
        Babasından devraldığı arıcılıkta hedefi Çatak balını dünyaya tanıtmak
        Van'da taşkınların önlenmesi için dereler ıslah edildi, 10 kilometre taş ta...
        Van'da taşkınların önlenmesi için dereler ıslah edildi, 10 kilometre taş ta...
        Vanlı judocuların hedefi uluslararası turnuvalarda madalya
        Vanlı judocuların hedefi uluslararası turnuvalarda madalya
        Van'da fırıncılar 300 derece sıcaklıkla mücadele ediyor
        Van'da fırıncılar 300 derece sıcaklıkla mücadele ediyor
        Van'da araçlar çarpıştı: 8 yaralı
        Van'da araçlar çarpıştı: 8 yaralı