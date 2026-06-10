Van'da bal üreticileri için arılı kovan dağıtımına başlandı

Van'da 150 çiftçiye dağıtılacak 3 bin arılı kovanın teslimine başlandı.



Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce başlatılan "Arılı Kovan Dağıtımı Projesi" kapsamında Edremit ilçesindeki Yolçatı mevkisinde tören düzenlendi.



Arıcılığı yaygınlaştırmak, arı ürünleri üretimini artırmak ve çiftçilere ilave gelir sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında 150 çiftçiye verilecek 3 bin arılı kovanın ilk teslimatı yapıldı.



Programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, üreticilere destek olmak ve işlerini kolaylaştırmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.



Tarım ve hayvancılık faaliyetlerini önemsediklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:



"Devletimizin imkanlarıyla her zaman çiftçilerimizin yanında olduk. Bugün de yaklaşık 150 çiftçi için toplam 3 bin kovanın dağıtımına başladık. Arıcılık için önemli bir destektir ancak yeterli değildir. Bu desteği daha da artırmayı hedefliyoruz. İnşallah daha çok geliştireceğiz. Van'ın çok kaliteli balları var. Van ile özdeşleşen özellikle Çatak, Erciş, Bahçesaray, Edremit ilçelerimizin balları meşhurdur. Biz de çiftçilerimize desteğimizi sürdürmek istiyoruz. Bu doğrultuda yerel imkanlarla 3 bin kovanı çiftçilerimize dağıtıyoruz."



Törene, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Mehmet Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Görentaş, Van YYÜ Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cengiz Erkan, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Neşe Uğurlu Çabuker ve çiftçiler katıldı.

