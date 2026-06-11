Van'da bir otomobilde 2 kilo 599 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde bir otomobilde 2 kilo 599 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda durdurulan bir otomobilde narkotik dedektör köpeği desteğiyle arama yapıldı. Araçta 5 parça halinde 2 kilo 599 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü ekiplerce gözaltına alındı.

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