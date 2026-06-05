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        Van'da çocuğa şiddet uygulayan kadın tutuklandı

        Van'ın Edremit ilçesinde sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan kadın tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:38 Güncelleme:
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        Van'da çocuğa şiddet uygulayan kadın tutuklandı

        Van'ın Edremit ilçesinde sokakta oynayan 4 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan kadın tutuklandı.

        Eminpaşa Mahallesi'nde dün sokakta oynayan çocuk, bir kadının şiddetine maruz kaldı.

        Saldırı sonrası yüzünden yaralanan çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheli kadını gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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