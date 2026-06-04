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        Van'da dereye düşen genç hayatını kaybetti

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:09 Güncelleme:
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        Van'da dereye düşen genç hayatını kaybetti

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen 22 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

        Cevizlibelen Mahallesi'nde ailesiyle gezintiye çıkan E.T, dengesini kaybederek dereye düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, arama çalışmalarında genci, düştüğü yerin 300 metre ilerisinde suda buldu.

        Dereden çıkarılarak Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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