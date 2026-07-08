Van'da Elite World Hotels&Resorts 50. yılını kutladı

Elite World Hotels&Resorts, Van'da turizm sektöründeki 50. yılını kutladı.



Kazım Karabekir Caddesi'ndeki otelde düzenlenen programda yönetim kurulu üyeleri gazetecilerle bir araya geldi.



Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Elite World Hotels&Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, global turizmde güçlü adımlarla yollarına devam ettiklerini söyledi.



Elite World markasını global arenada daha güçlü bir konuma getirmek için çalıştıklarını belirten Bezaroğlu, "Önümüzdeki dönemde büyüme stratejimizi yalnızca Türkiye ile sınırlı tutmuyoruz. Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlarda da güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, yıl sonuna doğru yurt dışındaki ilk otelimizi Hollanda'da açacağız. Bunun dışında farklı ülkelerde franchise ve yönetim modeliyle görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.



Türk misafirperverliğini Elite World markası çatısı altında global ölçekte temsil etmeye devam edeceklerini ifade eden Bezaroğlu, "Van aslında bizim için sadece faaliyetlerimizin ve hikayemizin başladığı bir yer değil, aynı zamanda bir ilham kaynağıdır. Markamızın köklerini temsil eden çok özel bir değerdir. Tarihi, doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve misafirperverliğiyle başlı başına bir dünyadır." diye konuştu.



Turizm sektöründeki 50. yıllarında yeni hedeflerle yollarına devam edeceklerini anlatan Bezaroğlu, şöyle konuştu:



"50. yılımızda odağımıza aldığımız bir diğer konu mottomuz oldu. Mottomuzda bir değişiklik yaptık ve 'Bir dünya var' mottosuyla bu doğrultuda hareket etmeye karar verdik. 'Bir dünya var', bir şehirden başlıyor ve her otelimizde misafirlerimize farklı dünyaların kapılarını açıyor. Bu anlayışla 50. yılımızda yolumuza devam ediyoruz. Otellerimizde sadece konaklama hizmeti sunmuyor, misafirlerimize farklı deneyimler de yaşatıyoruz."



Van'da yeni bir otel daha açacaklarının altını çizen Bezaroğlu, "Elite World Nest markamızın üçüncü otelini ağustos ayı başında Van'da hizmete açıyoruz. Köklerimizin Van'dan geliyor olması, burada yapacağımız her yatırımın hem bölgeye hem de hemşerilerimize katkı sağlayacağına olan inancımızı güçlendiriyor ve bizler için ayrı bir gurur kaynağı oluyor. Köklerimizden güç alıyor, geleceğe atacağımız her adımda bu köklü geçmişe güveniyoruz. Bu anlamda Van'ın bizim için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. 2030 yılında 70 otele ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Programa, Elite World Hotels&Resorts Operasyon Direktörü Bünyamin Öztürk, Elite World Van Hotel Genel Müdürü ve Doğu Anadolu TGA Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Aksoy ve iş insanları katıldı.



