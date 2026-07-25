Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Van'ın Gevaş-Gürpınar yol ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 23:48 Güncelleme:
        Van'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Van'ın Gevaş-Gürpınar yol ayrımında iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Murat Aslan yönetimindeki 59 DM 489 plakalı otomobil ile Bekir Abacı'nın kullandığı 46 D 8523 plakalı otomobil, Gevaş-Gürpınar yol ayrımında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçlardan birinde sıkışan kadın, ekiplerin uzun süren çalışmasıyla çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

        Kazada, araçlardaki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        Şişli'de bir dairenin odasının duvarı yıkıldı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        AFAD'dan 35 il için hava durumu uyarısı
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerine saldırı
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        Eski Tunceli Valisinin eşi Handan Sonel'in ifadesi çıktı!
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Golan Tepeleri, Suriye toprağıdır"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        "Çok şükür arınma büyük ölçüde gerçekleşti"
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Adalı'dan Salah açıklaması!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Bodrum kaçamağı
        Bodrum kaçamağı
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        "O kişi ben değilim"
        "O kişi ben değilim"
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Van Atatürk Şehir Stadyumu spor faaliyetlerine kapatıldı
        Van Atatürk Şehir Stadyumu spor faaliyetlerine kapatıldı
        Van'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
        Van'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
        Hakkari'de entübe bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi
        Hakkari'de entübe bebek helikopter ambulansla Van'a sevk edildi
        Vanlı kardeşler babadan kalma demircilik mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor
        Vanlı kardeşler babadan kalma demircilik mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor
        Van Gölü Havzası'nda meralar canlandı, üreticinin umudu arttı
        Van Gölü Havzası'nda meralar canlandı, üreticinin umudu arttı
        Lavaş ekmek üretirken çocukluk hayali olan romanı yazdı
        Lavaş ekmek üretirken çocukluk hayali olan romanı yazdı