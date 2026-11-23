Van'da kar yağışının ardından belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı, yolda mahsur kalan sürücülere Kızılay ekipleri yiyecek ve içecek ikram etti.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 mahalle ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kapalı yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özalp ilçesinde ise kar yağışı ve sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Çaldıran ilçesinin Tendürek Geçidi'nde de kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ve yolda mahsur kalan sürücülere Kızılay Muradiye Şubesi ekiplerince yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

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Sağanağın etkili olduğu Erciş ilçesinde, bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.