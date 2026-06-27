Van'da "Mammatus Bulutları" görüldü
Van'ı Edremit ilçesinde ile Gevaş ilçesi sınırları arasında yağan yağmurun ardından "Mammatus Bulutları" görüldü.
Van'ı Edremit ilçesinde ile Gevaş ilçesi sınırları arasında yağan yağmurun ardından "Mammatus Bulutları" görüldü.
Edremit ile Gevaş ilçelerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.
Yağışın ardından gökyüzünde aşağı doğru sarkan kese veya baloncuk benzeri yapılara sahip olan ve nadir görülen "Mammatus Bulutları" ortaya çıktı.
Gün batımı tonları, "Mammatus Bulutları" ile gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
Bulutlar, yeşeren arazilerin arasından süzülen Engil Çayı ve Artos Dağı dronla görüntülendi.
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