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        Van'da "Mammatus Bulutları" görüldü

        Van'ı Edremit ilçesinde ile Gevaş ilçesi sınırları arasında yağan yağmurun ardından "Mammatus Bulutları" görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 15:23 Güncelleme:
        Van'da "Mammatus Bulutları" görüldü

        Van'ı Edremit ilçesinde ile Gevaş ilçesi sınırları arasında yağan yağmurun ardından "Mammatus Bulutları" görüldü.

        Edremit ile Gevaş ilçelerinde kısa süreli sağanak etkili oldu.

        Yağışın ardından gökyüzünde aşağı doğru sarkan kese veya baloncuk benzeri yapılara sahip olan ve nadir görülen "Mammatus Bulutları" ortaya çıktı.

        Gün batımı tonları, "Mammatus Bulutları" ile gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

        Bulutlar, yeşeren arazilerin arasından süzülen Engil Çayı ve Artos Dağı dronla görüntülendi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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