Van'da "Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı" başladı

Van'da muhtarların kurumsal donanımlarını, iletişim becerilerini ve mevzuat bilgilerini güçlendirmek amacıyla Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı başladı.



İçişleri Bakanlığı himayesinde, Van Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde Uygulama Oteli'nde düzenlenen eğitim programında konuşan Vali Yardımcısı Musa Göktaş, programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli muhtarlarla bir araya geldiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti:



"Kamu hizmetleriyle ilgili yerelde karşılaşılan sorunlara yönelik hizmet içi eğitim programları düzenlenecek. Siz muhtarlarımızın millet ile devlet arasında çok daha sağlam ve etkili bir köprü görevi üstlenmesine katkı sunmak amacıyla kişisel gelişimlerine destek verilecek. İçişleri Bakanlığımıza ve Muhtarlar Daire Başkanlığımıza sizler adına teşekkür etmek istiyorum. Bu üç günün sonunda kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde sunulabilmesi açısından burada edineceğiniz bilgilerin çok kıymetli olduğuna inanıyorum."



İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ise "Bu akademi, Van'ımızın sosyal dokusunu güçlendiren, mahalle kültürünü yaşatan, devlet ile millet arasındaki kaynaşmanın en güzel örneklerini sergileyen siz muhtarlarımızın bilgi ve donanımını artıracak stratejik bir adımdır. Güçlü bir yerel yönetim, güçlü bir mahalle yapısı ve güçlü bir muhtarlık teşkilatıyla mümkündür. Bu eğitim programı, muhtarlarımızın teknik kapasitesini artırmanın ötesinde, sizleri devletimizin vatandaşa uzanan en samimi eli olarak gördüğümüzü bir kez daha ifade etmektedir." diye konuştu.



AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü dile getirdi.



Programa, Vali Yardımcısı Hasan Musab Okatan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alparslan, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

