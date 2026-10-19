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        Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 10 şüpheli tutuklandı

        Van'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 14:56 Güncelleme:
        Van'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 10 şüpheli tutuklandı

        Van'da düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi, gözaltına alınan 28 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Erciş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "tefecilik" suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda 37 adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, 2 AK-47 uzun namlulu silah, bir G3 piyade tüfeği, 9 av tüfeği, 14 ruhsatsız tabanca, çeşitli çap ve ebatlarda 478 fişek ele geçirildi.

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        Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

        Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden 10'u tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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