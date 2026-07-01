Van'da su kuyusuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Van'ın İpekyolu ilçesinde, su kuyusuna düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Bostaniçi Mahallesi'nde, 2 yaşındaki Onur Bünyamin Saraç, henüz bilinmeyen nedenle Sıhke Gölü yakınlarındaki su kuyusuna düştü. İhbar üzerine bölgeye Emniyet Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerince kuyudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuğun cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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