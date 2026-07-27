Van'da üç katlı binadaki iş yerinde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Van'ın İpekyolu ilçesindeki üç katlı binadaki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Cumhuriyet Caddesi'ndeki binanın en üst katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı İpekyolu ve Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Yangını söndüren itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan iki kişiyi de kurtardı.



Güvenlik amacıyla tahliye edilen binada, can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.



Yangında, iş yerinde hasar oluştu.

